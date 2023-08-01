منح دراسية في ألمانيا ممولة بالكامل لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

بعد إعلان ظهور نتائج الثانوية العامة 2023، أمس، في جميع المحافظات المصرية، يسعى العديد من الطلاب لمعرفة أفضل منح دراسية في ألمانيا بسبب تعليمها المتميز وتواجد العديد من الجامعات الكبرى بها.

منح دراسية في ألمانيا

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أهم منح دراسية في ألمانيا التي يمكن لطلاب الثانوية العامة والراغبين للدراسة في ألمانيا الاستفادة منها.

وتتوفر العديد من المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين في ألمانيا، ويمكن أن تكون هذه المنح مفيدة حقًا للطلاب الذين يواجهون صعوبة مادية في الالتحاق بالجامعات الألمانية، حيث تخفف من أعبائهم المالية، وتتوزع منح دراسية في ألمانيا على نوعين رئيسيين، وهما: المنح الحكومية الألمانية الممولة بالكامل، والمنح الألمانية غير الحكومية.

المنح الحكومية الألمانية الممولة بالكامل

تتولى حكومة ألمانيا تمويل المنح الدراسية المجانية بشكل أساسي، حيث تتوفر المنح الحكومية بسهولة، ويتم تحديد مبلغ المنحة السنوي بناءً على الوضع المالي للطالب، وتتراوح معظم المنح الدراسية بين 150 و800 يورو شهريًا لمدة 12 شهرًا.

ومن أهم المنح الحكومية الألمانية الممولة:

1- منحة DAAD ألمانيا.

2- برامج إيراسموس للمنح الدراسية في ألمانيا.

المنح الألمانية غير الحكومية الممولة بالكامل

تعني المنح الدراسية الممولة بالكامل من غير الحكومة الألمانية أنها لا تحصل على تمويل من الحكومة، بل تتم تمويلها من قبل كيانات ومؤسسات أخرى، وفيما يلي قائمة ببعض المنح الدراسية الألمانية الشهيرة غير الحكومية:

1- منح SBW BERLIN في ألمانيا.

2- منح هاينريش بول للطلاب الدوليين.

3- مؤسسات باير Bayer Foundations.

4- المنح الدراسية Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Scholarships.

5- مؤسسة فريدريش إيبرت The Friedrich Ebert Stiftung.

6- منحة ماويستا Mawista Scholarship.

7- زمالات ماري كوري الدولية الوافدة (IIF) للبلدان النامية.

منح دراسية تقدمها الجامعات الألمانية

يمكن للطلاب البحث عن منح دراسية مختلفة في الجامعات الألمانية، التي يمكن أن توفر لهم دعمًا ماليًا محدودًا، وفيما يلي بعض المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الألمانية:

1- منح جامعة هايدلبرج.

2- منح جامعة هامبورج للعلوم التطبيقية.

3- منح جامعة RWTH آخن.

4- زمالة جامعة هامبولت البحثية الدولية.

5- منحة لايبزيج للدراسات العليا للإدارة.

6- تمويل كامل لرسوم الدكتوراه في مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة.