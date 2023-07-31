مكاتب للدراسة خارج مصر.. تعرف على التفاصيل وأهم الإجراءات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة فى جميع محافظات اليوم الاثنين، يبحث الكثيرون عن مكاتب للدراسة خارج مصر، حيث يواجه كثير من الطلاب، الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الخارج، العديد من التحديات، مثل اختيار الجامعة المناسبة لتخصصهم، والحصول على استشارات أكاديمية، واستقبالهم في المطار، وتأمين سكن مناسب بأسعار معقولة.

مكاتب للدراسة خارج مصر

وتستطيع مكاتب الدراسة خارج مصر أن تقدم طلبات المنح الدراسية بشكل صحيح واحترافي، بما في ذلك إعداد خطابات النية وخطط البحث، وإعداد سيرة ذاتية احترافية، وترجمة وتصديق الشهادات والمستندات بشكل رسمي، وفي بعض الحالات الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلد المقصود للدراسة.

وتعتمد شركات المساعدة الأكاديمية على إنشاء مواقع إلكترونية لتقديم خدماتها ومساعدة الطلاب في تحقيق أحلامهم التعليمية، وفيما يلي قائمة بأفضل تلك الشركات ومواقعها الإلكترونية:

- مكتب باشن لتحصيل القبولات الجامعية بالخارج.

- شركة ستاديكو Study Co مستشار التعليم والطلاب.

- مؤسّسة تروسكو للدراسة في الخارج.

- موقع طارق فلويد Tarek Floyd.

- موقع إيزي يوني للقبولات الجامعية.

- موقع ستديجرام studygram للدراسة في الخارج.

- مكتب مبتعث لتأمين القبولات الجامعية.

- شركة ATOZ لخدمات الدراسة والعلاج بالخارج.

- مكتب BTS Academy.

- مكتب بوتيا.

مكاتب للدراسة بألمانيا في مصر

تلقى الدراسة في ألمانيا اهتماماً واسعاً من قبل الطلاب حول العالم، حيث يسعون للحصول على قبول في إحدى جامعاتها العالمية المرموقة، كما يمكن للطلاب الحصول على فرص لاستكمال الدراسات العليا في ألمانيا، التي تشتهر بقوتها الاقتصادية وتعدد ثقافاتها، لذلك تعتبر وجهة مرغوبة للطلاب حول العالم، وهي من أهم الدول بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالنسبة للطلاب الدوليين.

- مكتب DAAD (الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي).

- مكتب GIZ (الشركة الألمانية للتعاون الدولي).

- مكتب Stepping Stones.

- مكتب Wittenborg Egypt.

- مكتب Germany in Egypt.

مكاتب للدراسة بتركيا في مصر

توجد العديد من مكاتب الدراسة التركية في مصر، والتي تساعد الطلاب على الحصول على قبول في الجامعات التركية وترتيب كافة الإجراءات اللازمة للسفر والإقامة في تركيا، ومن بين هذه المكاتب:

- مكتب YÖS Education.

- مكتب Study in Turkey.

- مكتب TürkEğitim.

- مكتب AEC Turkey.

- مكتب Turkademia.

مكاتب الدراسة بروسيا في مصر

يمكن للطلاب المصريين الاستفادة من مجموعة من مكاتب الدراسة الروسية الموجودة في مصر، حيث توفر هذه المكاتب الدعم اللازم للحصول على قبول في الجامعات الروسية، بالإضافة إلى تسهيل كافة إجراءات السفر والإقامة في روسيا، وتشمل هذه المكاتب:

- مكتب Study in Russia.

- مكتب Russia Education.

- مكتب RusEdu.

- مكتب Russian Education Group.

- مكتب Study in Russia Egypt.