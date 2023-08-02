بدأ بتنسيق الثانوية العامة.. ماذا سيحدث في الأيام المقبلة من أغسطس؟

تشهد الأيام الأولى من شهر أغسطس أحداثًا مهمة خصوصًا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأيام الأخيرة من يوليو، والتي كانت تشغل بال كل الأسر المصرية خلال الفترة الماضية.

وترصد «الوطن» أبرز ما ينتظر المصريين في شهر أغسطس:

تنسيق الجامعات

يعد تنسيق الكليات 2023 أبرز ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأسرهم، لما يمثله لهم من حلم الوصول إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وبعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، ورجح خلال مؤتمر صحفي انخفاض التنسيق عن العام الماضي، وبدأ طلاب شعبة علمي علوم، بالبحث عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم، في انتظار الإعلان الرسمي عنه.

تحسن درجات الحرارة

الأرصاد الجوية كشفت عن أن طقس شهر أغسطس سيكون أفضل من شهر يوليو الحالي، رغم أنّه ذروة فصل الصيف.

كما أوضحت الأرصاد، أنّ التوقعات لدرجات الحرارة في المجمل ستكون أعلى من الطبيعي بالنسبة لفصل الصيف، وفي بعض الأيام سيشهد المواطنون درجات حرارة شديدة، ولكن التوقعات المبدأية تقول إنه رغم شدة الحراة، فإنّ هذه الموجات لن تكون طويلة مثل ما هو الحالي في يوليو الحالي، ولكنها تمتد يومين أو 3 على الأكثر.

اختبار القدرات بالكليات

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن التقديم لامتحانات القدرات، وذلك للكليات التي يشترط القبول اجتياز الامتحان، واتاحت التقديم للاختبارات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، في الفترة من 15 يوليو، وحتى 27 من الشهر الجاري.

المصايف تفتح أبوابها مجانا

هناك العديد من المصايف التي فتحت أبوابها مجانًا لطلاب الثانوية العامة، منهم مصيف بلطيم، إذ أكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمدينة مصيف بلطيم، أنه توجد 6 شواطئ بمصيف بلطيم، جميعها مجانًا ومفتوحة وأمام الوافدين والزائرين بالمصيف، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة.

استمرار انخفاض أسعار الذهب

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أكد استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية، مع توقعه باستمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

طرح أفلام جديدة

تطرح أفلام جديدة في شهر أغسطس منها فيلم بيت الروبي والبعبع وفيلم عالزيرو، وأيضًا فيلم الفنان محمد هنيدي المتوقع طرحه قريبًا في دور العرض، وهو مرعي البريمو، وفيلم البطة الصفرا لمحمد عبدالرحمن وغادة عادل.