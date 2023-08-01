أسعار المصايف في المحافظات.. وداعا لتوتر الثانوية العامة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن السفر لقضاء إجازة مصيفية خلال انتظار تنسيق الجامعات، وخاصة في ظل حالة التوتر والقلق، التي عاشها طلاب الثانوية العامة وأسرهم طوال الشهور السابقة حت لحظات الإعلان عن النتيجة، لذا من خلال التقرير التالي، ترصد الوطن أقل أسعار المصايف للراغبين في السفر من طلاب الثانوية العامة من أجل قضاء إجازة مع الأسرة أو برفقة الأصدقاء، بعد الاطمئنان على النتيجة.

أسعار مصيف جمصة

يشهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية إقبالا من المصيفين، نظرا لانخفاض الأسعار ووجود العديد من الشواطئ، حيث يبلغ سعر الليلة في الشقق الداخلية بين 150 لـ200 جنيه، ويتراوح سعر الشقق القريبة من البحر بين 350 حتى 400 جنيه، وفقا للصفحة الرسمية لمصيف جمصة السياحي.

مصيف بور فؤاد بمحافظة بور سعيد

مصيف بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، من أرخص المصايف المطلة على شاطئ البحر المتوسط، إذ أن سعر الليلة الواحدة في الكبائن المطلة على الشاطئ، تتراوح بين 400 حتى 550 جنيهًا، وتتراوح سعر الليلة في الشقق الداخلية بين 200 حتى 300 جنيه.

- مصيف مرسى مطروح

مرسى مطروح تعتبر من أبرز المدن الساحلية ذات الشواطئ الكثيرة والمتعددة، والتي شهدت إقبالا كثيرا خلال الأعوام الماضية، وففقا لما أعلنته محافظة مطروح، إذ أنّ أسعار الشقق الداخلية البعيدة عن البحر سعر الليلة الواحدة من 250 جنيهًا.

- مصيف رأس البر بدمياط

مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، تعتبر أيضا من المدن الساحلية التى تجذب ملايين المواطنين سنويا، نظرا لأنها تعتبر من أجمل الشواطئ وأقل الاسعار، وقد أعلنت محافظة دمياط أن أسعار الشقق المصيفية على البحر مباشرة تبدأ بـ500 جنيه لليلة الواحدة، أي 2000 جنية لمدة 4 أيام.

- مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ

وفي نفس السياق حددت محافظة كفر الشيخ أسعار تأجير العشش الداخلية بمبلغ 60 جنيها في الليلة الواحدة، وسعر العشة الموجودة على البحر مباشرة 200 جنيه فى الليلة.