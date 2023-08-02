مصاريف كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2023.. تضم 15 قسما

يهتم آلاف الطلاب بمعرفة مصاريف كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2023 مع إعلان قرب تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى الذي ينطلق يوم الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل، حيث تُعد الكلية من الكليات العريقة بين كليات جامعة المنوفية، وتحتوي على صرح علمي ومعامل وأراضٍ زراعية للبحث العلمي.

مصاريف كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن» مصاريف كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2023 والتي تبدأ من 700 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه لطلاب الانتساب، وجاء تنسيق الكلية العام الماضي 390 درجة، وتحتوي الكلية على عدد كبير من الأقسام العملية والنظرية.

أقسام كلية الزراعة جامعة المنوفية

وتضم كلية الزراعة جامعة المنوفية الأقسام التالية، «إنتاج الدواجن، والإنتاج الحيواني، والوراثة، والمحاصيل، والهندسة الزراعية، والبساتين، والنبات الزراعي، والحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي، وعلوم وتكنولوجيا الألبان، وقسم وقاية النبات، والإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، والكيمياء الحيوية الزراعية، وعلوم الأراضي والمياه، وقسم الاقتصاد الزراعي".

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الزراعة جامعة المنوفية، فإنه تم تحديد الأوراق التالية:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.