تقديم 27 ألفا و741 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 27 ألفًا و741 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 1240 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2239 خدمة، مضيفةً أنّ المبادرة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ136 طفلًا وطفلة.

184 خدمة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج

وأشارت «محمود»، إلى أنّ المبادرة قدمت 627 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فيما قدمت 237 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و184 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 3617 طفلًا وطفلة بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 198 مواطنًا، كما أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 2404، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3740 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3617 طفلًا وطفلة.

وأضاف «الشربيني»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، داعيًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».