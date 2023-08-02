رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل شهادة القمة الدولارية من بنك مصر.. عائدها يصرف مقدما

كتب:

وليد عبد السلام
08:29 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
دولار أمريكي- تعبيرية

دولار أمريكي- تعبيرية

يقدم بنك مصر، شهادة القمة الدولارية للعملاء المصرين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويمكن شراء الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

شهادة القمة الدولارية من بنك مصر

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شهادة القمة من بنك مصر.

- العائد على الشهادة 9% سنويا.

- يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

طرح شهادتي ادخار القمة بالدولار الأمريكي 

وكان بنك مصر، قد قام بطرح شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات في 25 يوليو 2023، والتي بدأ العمل بهما في فروعه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

اقرأ المزيد:

عاجل.. بعائد 27%.. بنك مصر يطرح اليوم شهادة القمة الدولارية

أسعار الفائدة على شهادة القمة في بنك مصر خلال شهر مارس.. تصل لـ17.25%

نسب الفائدة على شهادة «القمة» من بنك مصر.. تبدأ من 16%

ما هي مميزات شهادة القمة من بنك مصر؟.. يمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر

بنك مصر يعلن رفع سعر الفائدة على شهادة القمة إلى 17.25%
بقلم وليد عبد السلام