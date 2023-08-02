تفاصيل شهادة القمة الدولارية من بنك مصر.. عائدها يصرف مقدما

يقدم بنك مصر، شهادة القمة الدولارية للعملاء المصرين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويمكن شراء الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

شهادة القمة الدولارية من بنك مصر

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شهادة القمة من بنك مصر.

- العائد على الشهادة 9% سنويا.

- يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

طرح شهادتي ادخار القمة بالدولار الأمريكي

وكان بنك مصر، قد قام بطرح شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات في 25 يوليو 2023، والتي بدأ العمل بهما في فروعه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.