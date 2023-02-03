نسب الفائدة على شهادة «القمة» من بنك مصر.. تبدأ من 16%

يوفر بنك مصر، أسعار فائدة جديدة ومميزة على المنتجات المصرفية، التي يعلن عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ 25%.

ونرصد خلال هذه السطور، أسعار الفائدة على شهادة القمة من بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة.

مميزات شهادة القمة من بنك مصر

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: عائد ثابت.

- دورية صرف العائد: 16% يصرف شهريا، 16.25% يصرف ربع سنوي، 16.50% يصرف نصف سنوي، 17.25% يصرف سنويًا.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- الاقتراض بضمان الشهادة.

قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي، دون تغيير، 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.