نسب الفائدة على شهادة «القمة» من بنك مصر.. تبدأ من 16%
كتب:
وليد عبد السلام
11:05 م | الجمعة 03 فبراير 2023
صورة أرشيفية
يوفر بنك مصر، أسعار فائدة جديدة ومميزة على المنتجات المصرفية، التي يعلن عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ 25%.
ونرصد خلال هذه السطور، أسعار الفائدة على شهادة القمة من بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة.
مميزات شهادة القمة من بنك مصر
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: عائد ثابت.
- دورية صرف العائد: 16% يصرف شهريا، 16.25% يصرف ربع سنوي، 16.50% يصرف نصف سنوي، 17.25% يصرف سنويًا.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي.
- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- الاقتراض بضمان الشهادة.
قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة
أعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي، دون تغيير، 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.