ما هي مميزات شهادة القمة من بنك مصر؟.. يمكن استرداد قيمته بعد 6 أشهر

اتجهت معظم البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إلى رفع أسعار العائد على المنتجات البنكية (الشهادات)، ليصل إلى 17.25% سنويًا، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 200 نقطة.

العائد على الشهادات الادخارية

ويراقب المواطنون التغير في العائد على الشهادات الادخارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تمكنهم من الحصول على عائد كبير، وأمام العملاء في بنك مصر، الحصول على عائد مجزٍ من خلال شراء شهادة القمة التي طرحها البنك بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات وشروط شهادة القمة من بنك مصر.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

-الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

سعر العائد على الشهادة

- 16% شهري.

- 16.25% ربع سنوي.

- 16.5% نصف سنوي.

- 17.25% سنوي.

لجنة السياسة النقدية تقرر رفع الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.