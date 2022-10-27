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بنك مصر يعلن رفع سعر الفائدة على شهادة القمة إلى 17.25%

كتب:

محمد الدعدع
09:47 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
بنك مصر

بنك مصر

أعلن بنك مصر، اليوم، برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜، ويصرف العائد سنويًّا.

كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم، ويُطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

وأصدر البنك الشهادة ذاتها بسعر 16.25% سنويًا، بدورية صرف العائد ربع سنوي، ومتاح استرداد قيمة الشهادة، وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.

ويحرص بنك مصر دائمًا على أرضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.