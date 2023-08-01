تواصل الجامعات الأهلية الدولية الاستعدادا التام لأعمال تنسيق القبول 2023-2024 وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ويهتم بعض طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024، خاصة مع قرب أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024

وأكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك استعدادات تمت على قدم وساق وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024 لم تزد عن العام الماضي بالنسبة لكليات القطاع الإنساني والهندسي كاملة، وبالنسبة لكليات القطاع الطبي فإن مجلس الأمناء قرر زيادتها 10% عن العام الماضي.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن غالبية الجامعات الخاصة كشفت عن مصروفاتها عبر مواقعها الرسمية، وذلك في إطار الاستعداد لأعمال تنسيق الجامعات 2023، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق كل القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشان.