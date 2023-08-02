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عاجل.. إقالة أول رئيس وزراء سيدة في تاريخ الوطن العربي

كتب:

أ ش أ
02:22 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
الرئيس التونسي

الرئيس التونسي

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا بإقالة نجلاء بودن من منصب رئيسة الحكومة، وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء «قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها».

أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة

ولم يذكر البيان معلومات أخرى أو تفاصيل بشأن هذه الإقالة، وتعتبر نجلاء بودن، أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في تاريخ البلاد والمنطقة العربية، حيث تم تعيينها في سبتمبر من عام 2021.

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بقلم أ ش أ