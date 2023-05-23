الرئيس التونسي: الخبز والمواد الأساسية خط أحمر.. ولا نقبل المساس بسيادتنا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن «خط أحمر»، كما لا نقبل أن يمس أحد بسيادتنا، موضحا أن هناك حملة من الدوائر واللوبيات تسعى لتأجيج الوضع، وأسمائهم معروفة.

أهمية أن يكون الجميع على قدر المسؤولية

ودعا الرئيس التونسي، خلال زيارته إلى وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري، ديوان الحبوب والإدارات التونسية، أن تكون في مستوى المرحلة، لأنه لا يمكن المواصلة في التعامل مع هؤلاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات، سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها، وعلى الشعب أن ينتبه لهؤلاء وعلى المخلصين للوطن أن يقفوا في جبهة واحدة.

وشدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى وجود شبكات إجرامية، تهدف إلى تجويع الشعب.

وقال الرئيس التونسي، «مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارتي التجارة والزراعة»، موضحا أن 5% فقط من المواد، توجه لسوق الجملة، والبقية يقع توزيعها خارج المسالك القانونية، مشددا على ضرورة وضع حدّ لهذا الأمر.

وأضاف الرئيس التونسي: «لن نسكت عن تجويع الشعب، وكل مسؤول لا يتحمّل مسئوليته لا مكان له في الإدارة، والإدارة تقوم على مبدأ الحياد وخدمة الصالح العام».

تحذير الرئيس التونسي

وتابع الرئيس قيس سعيد قائلا: «لا يمكن القبول بأي مسؤول يخدم مصلحة حزب أو أطراف لا تظهر في الصورة، لكنها تحرك الأوضاع»، محذرا «أعرفهم بالأسماء، وعليهم تحمل مسؤوليتهم أمام الشعب، ولن نسكت عن تجويع الشعب»، مشددا على أن القوانين وضعت، وليست قرآنا منزلا من السماء، وإذا مثّلت عائقا لا بدّ من تغييرها.