قيس سعيد لرئيس الوزراء الجديد: يجب الاستجابة لمطالب الشعب

أدى رئيس الوزراء التونسي الجديد أحمد الحشاني اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيس بوك، وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلية الحقوق بجامعة تونس، حيث كان سعيد مدرسا.

قيس سعيد يعرب عن ثقته في نجاح رئيس الوزراء الجديد

وعقب أداء اليمن، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن ثقته في نجاح رئيس الوزراء الجديد في مهام عمله، وأنه سيعمل من أجل الحفاظ على الوطن والدولة، وعلى تناغم مؤسستها وتكاملها، متمنيا له النجاح في مسؤوليته الجديدة.

وأكد الرئيس التونسي أن هناك تحديات كبرى، يجب أن يتم العمل عليها بعزيمة صلبة وإرادة قوية للحفاظ على الدولة وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي.

الرئيس التونسي: لا عودة إلى الوراء

كما شدد الرئيس التونسي على أنه لا عودة إلى الوراء مجددا، لافتا إلى أهمية الانطلاق إلى الأمام من أجل تحقيق إرادة الشعب وتحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية في هذا الظرف على وجه التحديد.