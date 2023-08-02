أهم المعلومات عن لقاح آلزهايمر الجديد.. يقلل أعراض المرض

من المحتمل أن يكون لقاح رائد طوره باحثون يابانيون قادرًا على منع أو تعديل مسار مرض آلزهايمر، ويستهدف هذا اللقاح الجديد البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة SAGP، والذي يتواجد في خلايا المخ الملتهبة المرتبطة بمرض آلزهايمر، وذلك بحسب مجلة «نيورو ساينس» الأمريكية.

وقدمت نتائج هذا البحث الأولي آثارًا واعدة لعلاج مرض آلزهايمر في المستقبل عند البشر، وفيما يلي أهم المعلومات عن اللقاح الجديد بحسب المجلة العلمية الأمريكية، وبمراجعة جمعية القلب الأمريكية.

1 - يستهدف اللقاح الجديد البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة SAGP في خلايا المخ الملتهبة المرتبطة بمرض آلزهايمر.

2- أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن اللقاح قلل من ترسبات بروتين الأميلويد وقلل من المؤشرات الحيوية الالتهابية المرتبطة بمرض آلزهايمر.

3- أظهرت الفئران التي تلقت اللقاح وعيًا أفضل بمحيطها، ما يشير إلى تقليل أعراض المرض.

4 - قد يكون للقاح الجديد مفتاح الوقاية المحتملة أو تعديل مسار المرض، وفقًا لبحث أولي تم تقديمه في الجلسات العلمية لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية التابعة لجمعية القلب الأمريكية لعام 2023.

5- يتم مناقشة خصائص اللقاح حاليا في مؤتمر علمي في بوسطن في الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس، ويقدم أحدث الأبحاث حول الابتكارات والاكتشافات في علوم القلب والأوعية الدموية.

6- مرض آلزهايمر يمثل الآن 50% إلى 70% من مرضى الخرف في جميع أنحاء العالم.