لو جايب ملحق ومعاك دور تاني.. اعرف الكليات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية

يستعد طلاب الدور الثاني لأداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبوا فيها والتي ستبدأ في 19 أغسطس الجاري، في الوقت الذي قد يفكر فيه أسرهم وذووهم في الكليات أو المعاهد التي يمكن الالتحاق بها بعد النجاح في الدور الثاني، خاصة لطلاب الشعبة العلمية.

أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثالثة طبقًا لتنسيق السنة الماضية نرصده لكم كما يلي:

اعرف الكليات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية

حقوق انتساب موجه أسيوط: 245.0 درجة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 245.0 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان: 245.0 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0 درجة.

حقوق انتساب موجه أسوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

حقوق انتساب موجه بنها: 244.0.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

حقوق انتساب موجه طنطا: 244.0.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243.0.

حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

آداب انتساب موجه العريش: 242.0.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة: 242.0.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242.0.

تربية (طفولة) سوهاج: 242.0.

تربية بني سويف رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

تربية نوعية بنها: 242.0.

القاهرة العالي، علوم حاسب، قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة: 241.0.

آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0.

تربية السويس رياضة: 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0

تربية نوعية عين شمس: 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط: 240.0

فني تمريض عين شمس: 240.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر: 240.0

تربية تعليم ابتدائي السويس: 240.0

اقتصاد منزلي حلوان: 240.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة: 239.5

تربية طفولة السويس: 239.0

تربية نوعية الفيوم: 239.0

خدمة اجتماعية حلوان: 239.0

تربية تعليم ابتدائي مطروح: 239.0

تربية المنيا رياضة 239.0

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا: 239.0

تربية تعليم ابتدائي العريش: 238.1

تربية كفر الشيخ رياضة: 238.0

تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد: 238.0

تربية دمياط رياضة 238.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 238.0

تربية فنية المنيا 238.0

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات «علمي»المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 238.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 237.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0

فني تمريض حلوان 237.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 237.0

ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 237.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

تربية نوعية فنية أسيوط 236.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

الفني لترميم الآثار بالأقصر 236.0

خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

تربية طفولة العريش 235.1

خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

تربية جنوب الوادي رياضة 235.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235.0

تربية نوعية بور سعيد 235.0

تربية رياضية بنين بور سعيد 235.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 235.0

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 234.0

تربية نوعية مطروح 234.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 234.0

تربية نوعية سوهاج 234.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0

فني تمريض أورام القاهرة 233.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.0

الفني التجاري بدمنهور 232.0

العالي للغات 6 اكتوبر 232.0

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 232.0

تربية طفولة الوادي الجديد 232.0

تربية نوعية فنية طنطا 232.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 232.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 232.0

تربية أسيوط رياضة 231.0

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231.0

الفني التجاري بأسيوط 231.0

الفني التجاري بالروضة 231.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 231.0

فني تمريض السويس 230.0

العالي للغات بمصر جديده 230.0

الفني التجاري بالزقازيق 230.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 230.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 230.0

تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة 230.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0

ك.ت. فني صناعي إسكندرية 230.0

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف 229.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 229.0

تربية تعليم ابتدائي أسوان 229.0

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 229.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش نظم معلومات 229.0

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 229.0

الفني التجاري بأسوان 229.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 229.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 229.0

الفني التجاري بسوهاج 228.0

الفني التجاري بقويسنا 228.0

الفني التجاري بالإسكندرية 228.0

ك.ت. فني صناعي الصحافة 228.0

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 228.0

الفني للفنادق الإسكندرية 228.0

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 228.0

تربية نوعية فنية بنها 228.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 227.1

الفني التجاري ببنها 227.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 227.0

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال 227.0

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227.0

معهد المنيا العالي للغات 227.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 227.0

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 227.0

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 226.0

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 226.0

الفني للفنادق المطرية 226.0

ك.ت. فني صناعي قنا 226.0

الفني التجاري بقنا 226.0

الفني التجاري بالعريش 226.0

تربية طفولة أسوان 226.0

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية بالمقر البديل بالإسماعيلية 226.0

تربية نوعية فنية الإسكندرية 226.0

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي 226.0

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات بالمقر البديل بالإسماعيلية 225.0

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 225.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 225.0

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 225.0

ك.ت. فني صناعي بنها 225.0

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 225.0

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 225.0

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 225.0

الفني التجارى بطنطا 225.0

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 225.0

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال- محاسبة 225.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 225.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية 224.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 224.0

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 224.0

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 224.0

تربية رياضية بنات دمياط 224.0

الفني التجاري بالمطرية 224.0

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 224.0

تربية نوعية موسيقية أسيوط 224.0

ك.ت. فني صناعي سوهاج 224.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 224.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش مالية 224.0

ك.ت. فني صناعي المطرية 223.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 223.0

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0

الفني التجاري بالمحلة الكبرى 223.0

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223.0

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج 223.0

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 223.0

الفني التجاري بالمنصورة 222.5

الفني التجاري بشبرا 222.0

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 222.0

تربية نوعية دمياط 222.0

ك.ت. فني صناعي شبرا 222.0

ك.ت. فني صناعي أسوان 222.0

ك.ت. فني صناعي قويسنا 222.0

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 222.0

تربية نوعية أسوان 222.0

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة 222.0

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 222.0

المعهد العالي للغات بأسوان 222.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 221.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام شعبة ادارة الاعمال 221.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 221.0

كندى تكنو.إعلام ت.خامس 221.0

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 221.0

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه جيزة 221.0

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين 221.0

ك.ت. فني صناعي الزقازيق 221.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 221.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 221.0

الفني التجاري ببور سعيد 221.0

طيبة العالي شعبة إدارة اعمال ومحاسبة المعادي 220.0

الفني التجاري بدمياط 220.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 220.0

تربية رياضية بنين مطروح 220.0

ش.مطاعم فني سياحة مطرية 220.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الاول شعبة إدارة 220.0

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220.0

المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 220.0

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى 220.0

الفني للفنادق بور سعيد 220.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 220.0

الفراعنة العالي إدارة أعمال 220.0

تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة 220.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 220.0

معهد العجمي العالي للعلوم الادارية 219.0

تربية مطروح رياضه 219.0

الفني للفنادق قنا 219.0

تربية سوهاج رياضة 219.0

تربية الوادي الجديد رياضة 219.0

تربية أسوان رياضة 219.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 219.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الاول شعبة نظم 219.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 219.0

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 219.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 218.0

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 218.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 218.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 218.0

ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 218.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 218.0

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج شعبة نظم 218.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 218.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 218.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 217.0

تربية نوعية فنية سوهاج 217.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 217.0

ك.ت. فني صناعي بور سعيد 217.0

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 217.0

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 217.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 217.0

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 217.0

تربية نوعية فنية القاهرة 217.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.نظم معلومات ك47 ط اسكندرية 217.0

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216.0

المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 216.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 216.0

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية شعبة نظم بالمقطم 216.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 216.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 216.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 215.5

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 215.0

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة 215.0

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 215.0

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.0

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 215.0

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 214.0

عالي دارسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 214.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 214.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 214.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 213.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 213.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 213.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 213.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الاول شعبة التسويق 213.0

تربية نوعية موسيقية المنوفية 213.0

تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.0

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج 213.0

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا 213.0

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 212.5

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212.0

معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات 212.0

تربية شعبة تربية فنية السويس 212.0

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 212.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 212.0

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 212.0

تربية نوعية فنية المنصورة 212.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 212.0

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 211.0

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 211.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 211.0

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 211.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 211.0

الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 211.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 211.0

ع. دولي اعلام مدينة الشروق 211.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات 210.0

معهد عالي خدمه اجتماعية القاهرة بمصروفات 210.0

معهد عالي خدمه اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات 210.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 210.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة 210.0

العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر 210.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 210.0

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية 210.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 210.0

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات 210.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 210.0

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 210.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة أعمال 210.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 210.0

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة 210.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 210.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 210.0

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 210.0

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة 210.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 210.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 209.5

تربية رياضية بنات أسيوط 209.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 209.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 209.0

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 209.0

معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 209.0

تربية رياضية بنين الفيوم 209.0

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 209.0

عالي خدمه اجتماعية أسوان فرع قنا 208.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 208.0

تربية رياضية بنات الفيوم 208.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 208.0