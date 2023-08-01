«مكتب التنسيق»: جميع الطلاب لهم أماكن بكليات ومعاهد التعليم العالي

استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» أخبار تنسيق الثانوية العامة، وأحدث المستجدات في ذلك الأمر، إذ تحدث سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن فكرة المقارنة بالتنسيق بين هذا العام والعام الماضي، قائلا: «بالنسبة للمقارنة لا توجد مقارنة كبيرة للغاية، لأن المجاميع مقاربة لمجاميع العام الماضي، وأنه لا يوجد اختلاف كبير، ونطمئن أولادنا الطلبة بأن الجميع له مكان في التعليم العالي، سواء جامعات حكومية أو خاصة، أو معاهد خاصة وحكومية».

بدء المرحلة الأولى من التنسيق

وأضاف: «المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأربعاء وننصح الطلاب الذين يقدمون في هذه المرحلة أن يركزوا في رغباته بشكل جيد ويستشير عائلته وأسرته ويبدأ التفكير من اليوم لأن بعد إعلان فترة التنسيق بعض الطلاب ينسون عدة كليات فيجب أن يكتب كل الكليات التي يريدها».

الخدمات المجانية للتنسيق

وأكمل عطا: «خدمة التنسيق مجانية على الموقع وأيضا مكاتب التنسيق في الجامعات مفتوحة لاستقبال رغبات الطلاب بصحبة متخصصين وأيضا بشكل مجاني وأن الجامعات مهيئة لاستقبال الطلاب من يوم السبت المقبل».