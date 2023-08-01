كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023.. الخطوات من موقع التنسيق

حددت وزارة التعليم العالي، كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، أثناء التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، والمقرر له أن يفتح لمدة 5 أيام فقط، وفقًا لما نص عليه بيانًا رسميًا صادر منذ قليل، عن تفاصيل نسب الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم العالي، كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، وقواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، ضمن إعلانها تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023، كالتالي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا أجريت تعديلًا لرغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتمّ التنسيق وفقا لآخر تعديل أجريته.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيانها، خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، والتي تشمل على التالي:

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.