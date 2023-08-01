تفاصيل التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى.. متاح 24 ساعة من المنزل

يستعد طلاب الثانوية العامة، خلال الأيام الجارية، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المفضلة، إذ يفتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب أمام الطلاب لتسجيل الرغبات يوم السبت الموافق 5-8-2023.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن»، تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وموعد عملها وانتهائها وكيفية تعديل الرغبات، على النحو التالي:

موعد إدخال الرغبات

يتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وتفتح معامل تسجيل الرغبات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقديم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء أخر يم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمات التنسيق الإلكتروني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين، تسجيل رغابتهم من خلال التنسيق الإلكتروني عبر المنصات التالية:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات.

- الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

وعقب الانتهاء من التنسيق الإلكتروني، وتحديد موعد إعلان النتائج، تكون متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــا.

ويتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، التي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى وتوفير عناء الزحام والطوابير.

- يسجل الطالب بياناته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات عدة مرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة.

- تسجيل الرغبات بطريقة سهلة ومريحة، مما يمنع حدوث أي أخطأ، حيث يوجه الحاسب الآلي الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- فور إعلان النتائج يحصل الطالب على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني.