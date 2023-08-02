نادية مصطفى بعد فوزها بعضوية نقابة المهن الموسيقية: أصواتكم تاج على رأسي

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن سعادتها بفوزها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موجهة الشكر لكل من دعمها خلال الانتخابات.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: «الحمد لله حتى يرضى وبعد الرضا.. باقة ورد لكل موسيقى مصري حضر الانتخابات وقال رأيه، فوزي اليوم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية يعني لي الكثير شكراً جزيلاً إخوتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية، أصواتكم تاج على رأسي وأمانة في عنقي وسأعمل جاهدة لأكون عند حسن ظنكم بي ربنا يسعدكم كما أسعدتموني».

وأضافت «مصطفى» قائلة: «مليون مبروك لكل زملائي الفائزين اليوم وأدعو الله أن نتكاتف جميعاً وأن نعمل جاهدين وعلى قلب رجل واحد مع نقيبنا المحترم الأستاذ مصطفى كامل لتحقيق المزيد من التقدم في كل ما تقدمه النقابة من خدمات، وأكثر وأقول لكل أخ وزميل مرشح ولم يكن له نصيب في الانضمام للمجلس هذه الدورة نيتك كانت خيراً وأتمنى لك التوفيق في الدورة القادمة بحبكم أوي أكثر مما تتخيلون».