غلق باب التصويت في انتخابات نقابة الموسيقيين وبدء عمليات الفرز

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، غلق باب التصويت على انتخابات العضوية لمجلس النقابة، التي تقام في نادي المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، لتبدأ عمليات فرز الأصوات.

كانت اللجنة قد مدت التصويت لمدة ساعتين، ليغلق عند السابعة مساء بدلا من الخامسة.

مصطفى كامل يدلي بصوته في انتخابات الموسيقيين

وأدلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بصوته في انتخابات النقابة.

يذكر أن مصطفى كامل فاز بمقعد النقيب للمرة الثانية تواليا، بالتزكية، إذ لم يترشح أمامه أي مرشح.

وجرى التصويت اليوم على 12 مقعدا، يتنافس عليها 31 مرشحا.