اعتماد نتيجة الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي العام والخدمات، على نطاق جميع الإدارات التعليمية بالإقليم، لافتًا إلى أن النتيجة متاحة بداية من صباح اليوم الأربعاء على نطاق مدارس المحافظة.

نتيجة الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي العام والخدمات في محافظة كفر الشيخ، جرى توزيعها من خلال كشوف ورقية على جميع المدارس التي أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني بها للصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرا إلى أن أي طالب يستطيع التوجه والحصول عليها بسهولة ويسير داخل مدارسهم دون عناء، بداية من اليوم.

وأضاف أن الطلاب أدوا امتحانات الدور الثاني في كفر الشيخ، في 317 لجنة فرعية في مدارسهم على مستوى 13 إدارة تعليمية موزعة على مدن ومراكز المحافظة.