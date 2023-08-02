ظواهر جوية متوقعة اليوم الأربعاء.. بينها ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس، إذ تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب الصعيد

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق والأنحاء، وفق بيان «الأرصاد».

ظواهر جوية متوقعة اليوم

ووفق خبراء الأرصاد، فتوجد فرص لسقوط أمطار، وذلك على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، إضافة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة اليوم وفق بيان «الأرصاد»، كما يلي:

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 33 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبو سمبل 43 26