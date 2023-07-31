حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. شديد الحرارة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة، رطبًل ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدا، تشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدًا على هذا انحو:

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 256

أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 35 21

كاترين 33 18

الطور 36 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 33 23

مطروح 31 22

السلوم 34 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 41 26