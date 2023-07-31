حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. شديد الحرارة على القاهرة
كتب:
هبهَ وهـدان
04:40 م | الإثنين 31 يوليو 2023
حالة الطقس غدا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة، رطبًل ليلا على الأنحاء كافة.
حالة الطقس غدا
وأوضحت الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدا، تشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا
وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدًا على هذا انحو:
القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 256
أكتوبر 37 24
بنهــــا 36 25
دمنهور 35 25
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 23
دمياط 32 23
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 25
السويس 36 25
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 37 25
نخل 35 21
كاترين 33 18
الطور 36 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 33 23
مطروح 31 22
السلوم 34 23
سيوة 37 22
رأس غارب 38 29
الغردقة 38 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 29
حلايب 36 30
أبو رماد 37 29
رأس حدربة 38 28
الفيوم 37 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 25
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 42 25
أبوسمبل 41 26