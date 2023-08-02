حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-8-2023.. رطوبة وفرص لسقوط أمطار

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة، رطبًل ليلا على الأنحاء كافة.

وتشهد حالة الطقس ارتفاعًا في نسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق والأنحاء.

حالة الطقس

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنّ هناك فرصًا لسقوط أمطار على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، إضافة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة اليوم كما يلي:

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 33 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 43 26