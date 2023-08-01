حالة الطقس غدا.. ارتفاع نسب الرطوبة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة، رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان لها أنّ حالة الطقس غدا، تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق والأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وجود فرص سقوط أمطار على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة غدًا على هذا النحو:

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 33 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبو سمبل 43 26