باحثة سياسية: روسيا ستعود إلى اتفاقية الحبوب بعد تنفيذ شروطها

علّقت الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة علا شحود، على إمكانية عودة روسيا مرة أخرى لاتفاقية الحبوب، لافتة إلى أنّ روسيا أبدت استعدادها مرارًا وتكرارًا لتمديد الاتفاقية حال تنفيذ شروطها، وأهمها إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام السوق العالمي من أجل تسهيل تحويل الحوالات المالية والسماح للأسمدة والمنتجات الزراعية الأوروبية بالوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضحت شحود، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطرق متاحة الآن أمام الحبوب من نهر الدانوب أو باستخدام السكك الحديدية أو الطرق البرية عبر أراضي دول أوروبا، مشيرة إلى أنّ تكلفة النقل مما يُعرف بخطوط التضامن ستكون مرتفعة ومقتصرة على 5 دول أوروبية، وهي كرواتيا ورومانيا وبلغاريا وبولندا والمجر.

وأشارت إلى أنّهم أشاعوا أنّ الحبوب الأوكرانية ستكون في طريقها للدول الأكثر فقرًا في العالم في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، كما أنّ روسيا أعلنت أنّ 3% من الحبوب يصل للدول الفقيرة وباقي الحبوب تصل للدول الأوروبية، مشددة على أنّ ذلك يزعج روسيا بشكل كبير، كما أنّ المتحدث باسم الكرملين أعلن أنّ روسيا لن تنضم إلى اتفاقية الحبوب حال عدم تنفيذ شروطها.