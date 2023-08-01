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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

كتب:

هانى حسن
01:44 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

بدأت صافرات الإنذار تدوي في صباح اليوم الثلاثاء، بمقاطعات بولتاوا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف، وبعد نصف ساعة انطلقت في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «نوفوستي».

ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردًا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، وبعد ذلك شنت القوات الروسية سلسلة من الضربات الانتقامية على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب دون طيار ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود. 

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بقلم هانى حسن