«القاهرة الإخبارية»: قصف روسي على مستشفى في خيرسون بأوكرانيا

قال مسؤولون بمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن طبيبًا لقي حتفه وأصيب فرد من طاقم تمريض جراء قصف روسي على مستشفى بالمدينة.

وأوضح رومان مروشكو، رئيس الإدارة العسكرية، أنَّ روسيا شنت هجومًا آخر على السكان المسالمين في منطقتنا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف «مروشكو» أنَّ الطبيب الشاب بدأ وظيفته منذ أيام قلائل، مؤكدًا أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة فرد طاقم التمريض.

من جانبه؛ ذكر أوليكسندر برودوكن، حاكم المنطقة، أنَّ قسم الجراحة التابع للمستشفى لحقت به أضرار جراء القصف.