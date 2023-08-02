إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مقطورة بسيارة ملاكي بالصف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الدائرى الاقليمى قبل نزلة الصف، ونُقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقي العلاج ، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث تصادم سيارة أعلى الدائري الإقليمي

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى الدائرى الاقليمى بدائرة القسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة الإدارة للمباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداه سيارة أخرى، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.