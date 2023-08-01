إصابة ربة منزل في حادث تصادم بالهرم

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة أثناء عبورها الطريق في الهرم، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث اصطدام سيدة بسيارة في الهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل، 60 سنة، مصابة بكسر في الحوض وكدمات ولا يمكن استجوابها، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين حال سير سيارة ملاكى يقودها شخص 25 سنة بطريق الفيوم اتجاه الرماية، اصطدم بالمصابه دون قصد وقام بنقلها إلى المستشفى وتم اصطحابه إلى القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.