في ذكرى وفاته.. ابنة سعيد صالح تكشف عن وصيته لها بالثانوية العامة

تحل اليوم الذكرى التاسعة لرحيل أسطورة الكوميديا، الفنان سعيد صالح، صانع البهجة والسعادة بالعديد من الأعمال الفنية على مدار عقود عديدة، يوافق اليوم 1 أغسطس ذكرى وافته، في عام 2014، وبمناسبة ظهور نتيجة الثانوية العامة، تكشف ابنته عن ذكرياتهما مع نتيجة الثانوية العامة، ونظرته للتعليم، وماذا فعل بعد تفوقها.

طالب مدرسة المشاغبين خلال دراسته بالمدرسة

تقول هند سعيد صالح، في حديثها لـ«الوطن»، إن والدها كان يعتبر التعليم من الأمور الفرعية بالحياة، ولا يعطيها الكثير من الاهتمام، إذ شهدت فترة دراسته الكثير من الشغب، خاصة مع والده الشيخ الأزهري، الذي حاول عدة مرات نقل ابنه لمدرسة أزهرية، غير أن سعيد صالح كان يقوم باسترجاع ملفه لمدرسة السعدية، كما كان يقوم بالقفز من سور المدرسة مع رفقائه للذهاب للسينما التي كان شغوفا بها إلى حد بعيد.

موقف طريف يوم نتيجة الثانوية العامة لـ هند سعيد صالح

وعن سعيد صالح الأب، تروي هند، أن والدها لم يكن يومًا يمارس دور الأب الحازم فيما يتعلق بدراستها، على عكس والدتها التي كانت تقوم بهذا الدور بصورة جدية، كاشفة عن موقف طريف يوم ظهور نتيجتها بالثانوية العامة، كونها استسلمت للنوم حتى وقت متأخر ولم تذهب للدرسة لمعرفة النتيجة، وهو ما تسبب في غضب والدتها، «راحت عليه نومة يوم النتيجة عشان كنت سهرانة.. طالعة لبابا في الموضوع ده، وماما صحتني تزعق قولتلها يعني النتيجة هتتغير لو نمت».

«كبري دماغك وهاتي إللي تقدري عليه».. نصيحة سعيد صالح لابنته

عدم اكتراث ابنة سعيد صالح بالنتيجة، يعود لوالدها الذي كان يغرس بداخلها طوال الوقت أن النتيجة ليست مقياس النجاح، طالما قامت بالجهد المطلوب، «بابا عمره ما بص على درجات عكس ماما دايما كانت عايزاني أجيب درجات عالية»، كاشفة عن وصيته لها خلال فترة دراستها «كان دايمًا يقولي كبري دماغك وهاتي اللي تقدري عليه».

سعيد صالح علم بنتيجة ابنته بالثانوية العامة داخل محبسه

وتشير ابنة الفنان الراحل، سعيد صالح، إلى أنه علم بنتيجتها خلال فترة حبسه، وأظهر قدرا معقولا من الفرحة، «قالي مبروك بس مش بطريقة أوفر لأنه عارف إني شاطرة والدرجات بالنسبة له مش حاجة مهمة، وعارف إن ليه هدف عايزة أوصله وهو دخول معهد السينما ايلي كان خارج التنسيق»، لافتة إلى أنها حصلت على مجموع 87% ومعهد السينما كان يقبل الطلاب من مجموع 65% وقتها.