مراجعات «مياه سوهاج» على المحطات توصي بضرورة الحصول على شهادة الأيزو

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا لبحث سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة، بحضور روبرت مونتالي خبير شؤون الطاقة من جمهورية زامبيا، وسامية الدرديري خبير شؤون الطاقة في مصر والمهندس تامر رفقي، والمهندس أحمد إسماعيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الطاقة بالشركة.

استهلاك الطاقة بمياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة بهدف تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات في عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التي يمكن تحسينها في إجراءات التشغيل القياسية وبحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكاليف من أجل ترشيد الطاقة.

مراجعة محطات المياه بسوهاج

وأشار المهندس أحمد صلاح مدير إدارة الكهرباء والطاقة بقطاع الدعم الفني، إلى أنه تمت أعمال المراجعة لمحطة مياه غرب سوهاج السطحية ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية ومحطة مياه جزيرة محروس ومحطة معالجة صرف صحي سوهاج، موضحا أن نتيجة أعمال المراجعة أفادت بأن فريق الطاقة يقوم وبشكل فعال بتنفيذ كافة المهام بكفاءة وفعالية، وأنه يوجد خطط استراتيجية تساهم في دعم مجال ترشيد الطاقة وأن الشركة تقوم بأعمال الصيانة الدورية والاستباقية وتركيب معدات تحسين معامل القدرة وتنفيذ كافة التعليمات؛ لتحسين كفاءة المحركات، بالإضافة إلى أن نتائج المراجعات أوصت بضرورة الحصول على شهادة الأيزو 50001 وتطوير طرق توثيق التشغيل القياسي.