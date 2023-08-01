«مياه سوهاج» تقر خطة لترشيد استهلاك الطاقة.. وتكرم 42 عاملا

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديرى العموم، لمناقشة مؤشرات الأداء خلال العام 2022/2023.

بحث ترشيد استهلاك الطاقة

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع جرى استعراض خطة الإحلال والتجديد للعدادات العاطلة، وموقف التحصيل بجميع أفرع الشركة.

كما تضمن الاجتماع عرض خطط الشركة في ترشيد الطاقة، وأعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة، بجميع محطات مياه الشرب، للمساهمة في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة.

تكريم العاملين في «مياه سوهاج»

وأوضحت إنجي جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع جرى تكريم 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي، لتميزهم في اجتياز الاختبارات التحريرية، بالإضافة إلى تكريم العاملين بمحطات مياه الصوامعة المدمجة والإحايوة المطورة بأخميم ومحطات رفع صرف صحي رقم 1 ورقم 3 بالمراغة والشوكا بطما، وذلك لحصولهم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وكذلك تكريم العاملين بمحطة الطوايل الغربية، لحصول المحطة على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه.