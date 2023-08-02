انطلاق حملات التوعية بنظام الدمج للعام الدراسي الجديد في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق حملات التوعية بنظام الدمج للعام الدراسي الجديد بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية تحت إشراف إدارتي التدريب والتربية الخاصة، في إطار خطة الوزارة للتثقيف والتعليم في المدارس.

حملات تستهدف المديرين والمعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حملات التوعية تستهدف مديري ووكلاء المدارس والموجهين وأعضاء هيئات التدريس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

ندوات شرح قانون الأشخاص وذوي الهمم

وأضاف «شحاتة»، أن الحملة تشمل عدة ندوات يجرى خلالها شرح وتفسير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 2733 سنة 2018، كذلك الكتاب الدوري 3 لسنة 219 بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 م الخاص بالفئات الأخرى المدمجة.

وأوضح أن تلك الحملات التبصيرية تهدف إلى صقل وتنمية مهارات وقدرات المستهدفين بالمؤسسات التعليمية، حول خصائص الطلاب من ذوى الهمم والمدمجين في التعليم، والطرق المثلي للتعامل التربوي معهم بالإضافة شرح القرارات الوزارية والكتب الدورية المتعلقة بهذا الشأن.