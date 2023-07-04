استثناء جديد لطلاب الدمج للالتحاق بالمدارس الفنية في أسوان.. المحافظ يوضح

وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الالتحاق بالمدارس المهنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول، وذلك بجميع المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم، عبد الكريم لطفي، بتكليف الجهات المختصة لتمديد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1) حتى نهاية شهر يوليو الجاري في جميع المدارس على مستوى المحافظة (رسمي عربي، ورسمي لغات، ورسمي لغات متميزة).

التقديم متاح في مدارس أسوان

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا الإجراء جاء مراعاة وتيسيرًا لأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من التقديم الإلكتروني لأبنائهم خلال فترة التقديم التي كان محددًا لها في الأول من شهر يونيو وحتى 30 يونيو 2023، نظرًا لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التقديم باليد في المدارس التي يرغبون في إلحاق أبنائهم بها.

القرار يأتي ضمن خطة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كافة العقبات للعمل على دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

ويشترط على الطلاب أن تكون استمارة النجاح تفيد بأن الطالب ضمن طلاب الدمج، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة في كل مدرسة.