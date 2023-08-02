إصابة 3 أشخاص في تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بشارع الروضة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية وجار عمل الإسعافات وتحرير المحضر.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من «محمد مرسي، 20 سنة، ومنة السيد خميس، 13 سنة، وآخر مجهول الهوية» جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات ومقيمون بقرية سمخراط بمركز الرحمانية.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.