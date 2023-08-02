تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024.. وتوقعات بانخفاض الحد الأدنى عن العام الماضي

يستعد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، والحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، والضوابط المختلفة المعمول بها في هذا الشأن، والكشف عن القواعد المعمول بها، وفق ما كشفت عنه مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّه وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، يُتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية والخاصة عن العام الماضي بنسبة بسيطة، ولن يكون هناك فرق كبير في الدرجات المخصصة للالتحاق، موضحة أنّ المجلس سيجتمع بحضور رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، لتحديد ضوابط التنسيق، كما أنّ اللجنة العليا للتنسيق تواصل عملها لوضع الحدود الدنيا للقبول.

تنسيق الجامعات 2023

ويبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني السبت المقبل، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.