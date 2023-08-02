مصادر بـ«التعليم العالي»: تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى تجريبيا الجمعة المقبل

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني سيعمل تجريبيا يوم الجمعة المقبل، لبدء تلقي رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، والمسجلين بالمرحلة الأولى للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، موضحة أنّ هناك استعدادت مكثفة لأعمال التنسيق بمختلف الجامعات.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال طلاب المرحلة لتسجيل الرغبات 2023، موضحة أنّ الخدمة ستقدم للطلاب بالمجان دون تحصيل أي رسوم، لافتا إلى وجود تشديدات بضرورة تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب خلال أعمال التنسيق .

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط، والدخول من أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت وتسجيل الرغبات، مناشدة جميع الطلاب ضرورة تسجيل كافة الرغبات المطلوبة بـ75 رغبة، والتأني جيدا في الاختيارات للكليات المختلفة .