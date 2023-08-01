«التعليم العالي»: مستعدون لاستقبال 900 ألف طالب جديد بالمعاهد والجامعات

تحدث عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023.

عدد الكليات والمعاهد

وقال عبد الغف ار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «منطومة التعليم العالي تضم 92 جامعة مصرية و175 معهدا، وأطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور أن منظومة التعليم العالي ضخت بها الدولة ميزانيات ضخمة خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، فنحن قادرون على استيعاب جميع الطلاب الناجحين وليس فقط في الثانوية العامة ولكن في الشهادات المعادلة والشهادات الفنية وندعو كل الطلاب الناجحين بزيارة كافة المواقع الإلكترونية للجامعات للتعرف على البرامج الدراسية في كل القطاعات».

عدد الطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد

وأضاف عبد الغفار: «العام الماضي بجميع الشهادات الثانوية والمعادلة استقبلت وزارة التعليم العالي 850 ألف طالب، وهذا العام لدينا استعداد لاستقبال أكثر من ذلك ومتوقع أن يزيد عدد الطلاب على 900 ألف وليس لدينا مشكلة في المساحة».