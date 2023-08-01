متحدث التعليم العالي يوضح تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى.. كم رغبة للطالب؟

تحدث الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن مؤشرات التنسيق، بعد فتح باب التقديم في المرحلة الأولى، وذلك عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة الحياة.

سرعة التنسيق الإلكتروني

وقال عبد الغفار، عن سرعة التنسيق الإلكتروني: «عملنا حملة إعلامية على مدار أسبوعين استهدفنا بها كل وسائل الاتصال الرقمي، التي يجيدها شباب الجيل الحالي، وكان بها وسائل التوضيح والأدلة الإرشادية، وأدلة س و ج، وتوضح للطلاب كافة التفاصيل المرتبطة بكيفية تسجيل الدخول للتنسيق، والطالب يختار 75 رغبة، والطالب لديه الحرية الكاملة في تعديل رغباته خلال الــ5 أيام المحددة له، ونحن نأخذ بآخر تعديل للطالب وذلك تيسيرا على الطالب المتوتر».

كيفية اختيار الكليات

وعن كيفية اختيارات إدارة التنسيق للطلاب، قال عبد الغفار: «فكرة التنسيق الإلكتروني قائمة على المنافسة بين الطلاب وفقا لمتغيرين، وهما رغبات الطلاب ومجموع كل طالب، فلكل طالب 75 رغبة، ويوجد توزيع جغرافي، فعلى سبيل المثال إذا كان الطالب يرغب في كلية طب بشري، فنختار الكلية الأقرب له، وفق مجموعه».