بالأسماء.. رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارا بتكليف مديري المراكز والوحدات

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات تتضمن قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بأعمال مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى 31 يوليو 2024.

الروبي للتعليم المدمج وداليا حسين منسق الشعب والبرامج

وتضمنت القرارات قيام الدكتورة حنان أحمد الروبي الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال مدير مركز التعليم المدمج، والدكتورة داليا حسين عبد العزيز الأستاذ بكلية الطب البشري بأعمال منسق عام الشعب والبرامج الجديدة، والدكتورة منال أحمد رجب المدرس بكلية التربية بأعمال نائب مدير مركز تنمية الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس، والدكتور أمجد بهيج خليل المدرس بكلية العلوم بأعمال مدير مركز التقييم والقياس، والدكتور فهد كمال الشريف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال مدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، والدكتورة هبه الله عاطف حلمي الأستاذ بكلية الصيدلة بأعمال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

غنيم للوافدين وحسن أحمد للإنتاج والخدمات الطلابية

كما تضمنت قرارات رئيس جامعة بني سويف قيام الدكتورة عبير سيد سيد الأستاذ بكلية الصيدلة بأعمال نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور أيمن فتوح غنيم الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضة بأعمال المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتور أحمد عمر معاذ المدرس بكلية الهندسة بأعمال مدير إدارة وحدة السيارات، والدكتور حسن أحمد محمد المدرس بكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الزراعي بأعمال مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية.

كما تضمنت القرارات الدكتورة مها أحمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الآداب بأعمال المنسق العام للمجلات العلمية، والدكتور ناجي محمود رضوان المدرس بكلية التربية الرياضية بأعمال مدير مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، والدكتور أحمد فاروق الياس المدرس بكلية التجارة بأعمال مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة، والدكتورة رحاب فايز أحمد الأستاذ بكلية الآداب بالإشراف على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي.

النشار للتحول الرقمي والجوهري للمكتبة الرقمية

وتضمنت القرارات تشكيل وحدة تطوير مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، شملت الدكتور هاني النشار المنسق العام للتحول الرقمي والتكنولوجي مديري تنفيذي للمعلومات cio، والدكتورة عزة فاروق الجوهري الأستاذ بكلية الآداب مديرا لمشروع المكتبة الرقمية، والدكتورة أمنية حسن الأستاذ المساعد بكلية الهندسة مديرا لمشروع التعلم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية، والدكتور حاتم محمد نعمان المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مديرا لمشروع الشبكات والأمن السيبراني، والدكتور هيسم عمر عبد القوي المدرس بكلية الألسن مديرا لمشروع البوابة الإلكترونية، والدكتورة هاجر محمد المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مديرا لمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهي محمود أحمد المدرس المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية.