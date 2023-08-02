إنشاء مجمعي خدمات في قرية بني محمديات بأسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروعي مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني محمديات بمركز أبنوب، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مجمع خدمات المواطنين

وأعلن محافظ أسيوط، أن مجمع خدمات المواطنين، الذي جرى الانتهاء من إنشائه بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه وتوصيل كافة المرافق له، يتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي» ويحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي؛ وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مجمع الخدمات الزراعية

وأضاف «سعد»، أن مجمع الخدمات الزراعية «نموذج 2»، الذي تم تنفيذه بالقرية بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.