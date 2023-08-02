الكشف على 1096 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إطلاق المديرية، قافلة طبية علاجية في قرية جاليا الأولى بمركز بلقاس، لتوقيع الكشف على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، إذ جرى الكشف على 1096 مريضُا.

قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، أنّ القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن النائية والمحرومة.

القافلة ضمت 8 تخصصات مختلفة

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على 1096 مريضًا، وضمت القافلة 8 عيادات، منها: «باطنة ، 2 أطفال ، جراحة ، عظام ، أسنان، أنف وأذن ، تنظيم أسرة، معمل طفيليات وأشعة x ray».

وجاءت تفاصيل الحالات التي جرى الكشف عليها كالتالي:

- باطنة 238

- أطفال 314

- جراحة 107

- أنف وأذن 60

- عظام 171

- أسنان 96

- نسا وتنظيم اسرة 110

- إجراء 280 تحليلاً مختلفاً للمرضى

- 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتية

- فحوصات لـ110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

- تحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها.

- إصدار 12 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالدقهلية على توعية المواطنين، إذ أقيمت على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.