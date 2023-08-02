كليات المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 2023.. لديك 75 رغبة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 2023 موضحة أنها تشمل كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والإعلام والآثار وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات والحقوق والفنون الجميلة والتربية والآداب والتجارة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

قائمة كليات المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على كليات المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 2023، من موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يشمل أيضا على الحد الأدنى لتنسيق جميع الكليات للعام الماضي، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على كل ما يتعلق بكيفية التنسيق للعام الجديد وترتيب الرغبات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التنسيق من الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى

وأوضحت أن التنسيق يجرى بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والتنسيق على 3 مراحل للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية، موضحة أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

وأشارت إلى أنه عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، لافته إلى استعدادها للتنسيق بتجهيز عدد كبير من المعامل.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

يذكر أن وزارة التعليم العالي أتاحت للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، فضلاً عن تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء.