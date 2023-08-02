 كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023.. تفاصيل الحد الأدنى للتنسيق

تعددت كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023، المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومنها كليات القطاع الصحي ككلية الطب وطب الفم والأسنان وكلية التمريض وكلية الصيدلة والطب البيطري بجميع الجامعات الحكومية المتاحة بها.

ومن بين الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الأولى علمي علوم كليات، الذكاء الاصطناعي والعلوم والتربية والعلاج الطبيعي، والألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، فضلا عن كليات الزراعة والحقوق والتجارة والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية، وفق ذلك موقع وزارة التعليم العالي.

الحدود الدنيا لكليات علمي علوم

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات علمي علوم لتنسيق 2022، من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يمكن من خلاله التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك مثل كليات التربية الرياضية وكليات التربية النوعية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023، موعد بدء التنسيق، موضحة أنّ الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب 22304، موضحة أنّ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

موعد تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم

وأضافت الوزارة، أنّ المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق هي 5 أيام، حيث يتم فتح معامل التنسيق اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

وأكدت أنّه يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، مشددة على الطلاب بالالتزام بالمواعيد المحددة، والاطلاع على التعليمات الخاصة بعملية التنسيق من موقعها الرسمي.