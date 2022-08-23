جامعة النيل الأهلية.. تعرف على الحد الأدنى للتنسيق والمنح المتاحة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا ببدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية ومنها جامعة النيل الأهلية، فما هو الحد الأدنى للقبول بكلياتها وما هي المنح الدراسية المقدمة خلال العام الدراسي الجديد؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية، حسبما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها.

الحد الأدنى لتنسيق جامعة النيل الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية وعلى رأسها جامعة النيل الأهلية وهي:- كلية إدارة الأعمال: 55%.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 68%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 62%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55%.

أهداف جامعة النيل الأهلية

وأوضح الموقع الرسمي للجامعة أنها تهدف إلى:

- رسم خرائط للعمليات الأكاديمية لتحقيق الأداء الأمثل.

- توفير بيئة آلية متكاملة للعمليات الأكاديمية.

- تطوير مجموعة شاملة من لوحات قياس الأداء.

- اعتماد نظام داخلي موضوعي للتقييم الكمي لمتطلبات الجودة الأكاديمية.

- توظيف بيئة اتخاذ قرارات ذكية نحو التحسين المستمر لأهداف الجودة.

وتهدف كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية إلى إنشاء جيل جديد من قادة الأعمال، وتطوير المعرفة والمهارات لدى الطلاب في المجالات الأساسية للإدارة والاقتصاد، كما تحرص الكلية على تزويد الطلاب بتجربة تعليمية فريدة من نوعها.

منحة مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع

وتعتبر منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة في الكليات الآتية:

إدارة الأعمال، والهندسة والعلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية وتغطي المدة الكاملة للدراسة.

شروط القبول في المنحة

- أن يكون المتقدم من خريجي مدارس الثانوية العامة المصرية الحكومية بمجموع لا يقل عن:

- علمي علوم: 90%.

- علمي رياضة: 90%.

- أدبي: 85%.

- أن يكون المتقدم من خريجي مدارس STEM بمجموع لا يقل عن 80%.

- أن يكون المتقدم لديه سجل قوي من الأنشطة في مجالات البحث أو الابتكار والابداع أو لديه قدرات في ريادة الأعمال أو شارك في أنشطة خيرية أو غيرها.

- استيفاء شروط القبول في جامعة النيل بما في ذلك إجادة اللغة الإنجليزية.

شروط الحفاظ على المنحة

- الحفاظ على مستوى أكاديمي عالي أثناء سنوات الدراسة.

- يتطلب من متلقى المنحة الحفاظ على الحد الأدنى من المعدل التراكمي.

- عدم الحفاظ على المعدل التراكمي المطلوب سيؤدي إلى فقدان مكانهم في برنامج المنح الدراسية.

- تم تصميم برنامج المنح الدراسية لمساعدة الطلاب على إكمال متطلبات درجتهم العلمية خلال عدد محدد من الفصول الدراسية حسب التخصص الذي تم اختياره.

- تغطي المنحة فصلي الخريف والربيع فقط.

- يجب على متلقى المنحة الحفاظ على معدل مقبول لحضور كل المحاضرات وضرورة عدم تلقي أي تحذيرات تأديبية.