تنسيق الجامعات الخاصة 2023: توقعات بانخفاض الحدود الدنيا للقبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، تفاصيل الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الجامعات الحكومية لشعب علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، ويترقب الآلاف من الطلاب الكشف أيضا عن الحدود الدنيا لـتنسيق الجامعات الخاصة 2023، والكليات المتوقع أن تكون متاحة للطلاب في تنسيق المرحلة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للتنسيق تجري حاليا دراسة شرائح المجاميع، للوقوف على الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2023، موضحة أنّ المؤشرات الأولية لأعمال التنسيق، تشير إلى احتمال انخفاض الحدود الدنيا للقبول عن العام الماضي، وأنّ موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة سيكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

الجامعات الخاصة 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني المختلفة بجميع الكليات، والبدء في استقبال الطلاب لتقديم الخدمة بالمجان، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاس الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر استمرار المرحلة لمدة 5 أيام، تنتهي الأربعاء من الأسبوع المقبل.

فيما أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع خلال أيام المرحلة، وأنه جرى إضافة كافة الكليات الجديدة والبرامج الدراسية بموقع التنسيق لإتاحتها أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات الحكومية خلال أعمال تسجيل الرغبات.