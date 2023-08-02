«هيئة الدواء» تحذر من عقار مغشوش في السوق لعلاج النزيف والحروق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا رسميا من عقار Human Albumin vial، وقالت في تقرير رسمي لها، إن الهيئة تحذر من عبوات مقلدة فى السوق من هذا العقار، وعلى المواطنين الحذر والتأكد من الصيدلي قبل شرائه، أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء على الفور.

عقار Human Albumin vial

وأوضحت هيئة الدواء كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة وجاءت على النحو التالي:-

- العبوات الأصلية بها علامة مائية من جميع الجهات، وتظهر عند تحريك العلبة والجزء العلوي باللون الأصفر الغامق.

- العبوات المقلدة عند تحريك العبوة لا تظهر أى علامة مائية، والجزء العلوي باللون الأصفر الفاتح.

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

يذكر أنّ عقار Human Albumin vial يستخدم في علاج الحالات المرضية، مثل فقدان سوائل الجسم، وانخفاض مستويات بروتينات الدم وفي حالات النزيف والحروق.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطينن في حال وجود شكوي أو نقص أى أدوية في السوق، التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء وهو15301، وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين .