تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر.. يضم 18 شركة منها «المتحدة»

‏‎عُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.

وشمل اتحاد منتجي مصر، 18 شركة وهي:

1- الباتروس‏.

‎2- سلميديا‏.

3- k media‏.

4-watch it.

‏‎5- فنون مصر.

6- العدل جروب‏.

7- Aroma.

8- سكوير ميديا.

9- Media hub.

10- TVision.

11- سينرجي.

12- السبكي للإنتاج الفني.

‏13- فانتدج برودكشن.

14- المتحدة للإنتاج السينمائي.

15-Art makers .

‏16- sky limit.

‏17- BlueBee Productions.

‏18-+DS.

‏‎واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على تلك الصناعة الهامة، كما أكّد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.